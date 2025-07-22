На Буковині за допомогою дрона затримали чотирьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Оператор БпЛА під час моніторингу ділянки державного кордону зафіксував рух у бік сусідньої Румунії чотирьох осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Чоловіки були вдягнені так, щоб бути максимально непомітними серед густої зеленої рослинності", - повідомили прикордонники.

Оператор дрона виявив порушників й скоригував дії прикордонного наряду та швидко вивів на перехоплення порушників.

Під час затримання вони намагалися втекти, однак прикордонники наздогнали та затримали всю групу.

Затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали трьох чоловіків, які заплатили понад 30 тисяч євро, за нелегальний виїзд у Молдову.