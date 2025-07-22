На Буковине с помощью дрона задержали четырех мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Оператор БПЛА во время мониторинга участка государственной границы зафиксировал движение в сторону соседней Румынии четырех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Мужчины были одеты так, чтобы быть максимально незаметными среди густой зеленой растительности", - сообщили пограничники.

Оператор дрона обнаружил нарушителей и скорректировал действия пограничного наряда и быстро вывел на перехват нарушителей.

Во время задержания они пытались скрыться, однако пограничники догнали и задержали всю группу.

Задержанным грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны трое мужчин, которые заплатили более 30 тысяч евро, за нелегальный выезд в Молдову.