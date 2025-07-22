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22 июля 2025, 17:22

На Буковине с помощью дрона задержали четырех мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

22 июля 2025, 17:22
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фото: ГПСУ
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Оператор БПЛА во время мониторинга участка государственной границы зафиксировал движение в сторону соседней Румынии четырех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Мужчины были одеты так, чтобы быть максимально незаметными среди густой зеленой растительности", - сообщили пограничники.

Оператор дрона обнаружил нарушителей и скорректировал действия пограничного наряда и быстро вывел на перехват нарушителей.

Во время задержания они пытались скрыться, однако пограничники догнали и задержали всю группу.

Задержанным грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны трое мужчин, которые заплатили более 30 тысяч евро, за нелегальный выезд в Молдову.

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