На Буковине с помощью дрона задержали четырех мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
Оператор БПЛА во время мониторинга участка государственной границы зафиксировал движение в сторону соседней Румынии четырех человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Мужчины были одеты так, чтобы быть максимально незаметными среди густой зеленой растительности", - сообщили пограничники.
Оператор дрона обнаружил нарушителей и скорректировал действия пограничного наряда и быстро вывел на перехват нарушителей.
Во время задержания они пытались скрыться, однако пограничники догнали и задержали всю группу.
Задержанным грозит штраф.
Напомним, на Буковине задержаны трое мужчин, которые заплатили более 30 тысяч евро, за нелегальный выезд в Молдову.
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