Під Чернівцями у колодязі виявили тіло чоловіка

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Трагедія сталася ввечері 20 липня у селі Старі Бросківці Чернівецького району. Надзвичайники дістали тіло місцевого мешканця з криниці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Надзвичайники отримали інформацію від правоохоронців, що в колодязі перебуває людина. Рятувальники за допомогою мотузки підняли тіло чоловіка 1973 року народження з глибини приблизно п'яти метрів.

"Тіло чоловіка передано правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті", – йдеться у повідомленні.