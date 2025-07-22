Під Чернівцями у колодязі виявили тіло чоловіка
Трагедія сталася ввечері 20 липня у селі Старі Бросківці Чернівецького району. Надзвичайники дістали тіло місцевого мешканця з криниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Надзвичайники отримали інформацію від правоохоронців, що в колодязі перебуває людина. Рятувальники за допомогою мотузки підняли тіло чоловіка 1973 року народження з глибини приблизно п'яти метрів.
"Тіло чоловіка передано правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Стрілецький Кут Чернівецького району чоловік спустився в сусідський колодязь для проведення господарських робіт і помер.
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