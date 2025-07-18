Під Чернівцями мотоцикліст врізався в позашляховик: водія ушпиталили
ДТП трапилася 16 липня у селі Динівці Чернівецького району. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.
За даними слідства, мотоцикл Аprilia зіткнувся з позашляховиком Volkswagen Touаreg. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми.
"Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги", — йдеться в повідомленні.
За кермом двоколісного перебував 38-річний житель села Динівці. Автівкою керував 47-річний мешканець Чернівців. Наразі тривають слідчі дії
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