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18 липня 2025, 06:40

Під Чернівцями мотоцикліст врізався в позашляховик: водія ушпиталили

18 липня 2025, 06:40
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фото: Нацполіція
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ДТП трапилася 16 липня у селі Динівці Чернівецького району. Внаслідок аварії постраждав водій мотоцикла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними слідства, мотоцикл Аprilia зіткнувся з позашляховиком Volkswagen Touаreg. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми.

"Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги", — йдеться в повідомленні.

За кермом двоколісного перебував 38-річний житель села Динівці. Автівкою керував 47-річний мешканець Чернівців. Наразі тривають слідчі дії

Нагадаємо, днями на Буковині автомобіль Renault Duster на смерть збив пішохода. Водій втік із місця ДТП.

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