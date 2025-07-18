фото: ДПСУ

Чоловіки їхали у вантажному фургоні і хотіли нелегально потрапити в Молдову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, житель Чернівецької області організував схему з переправлення чоловіків за кордон поза встановленими пунктами пропуску. Для цього він підшуковував охочих уникнути мобілізації та забезпечував їм нелегальний маршрут через ділянку відповідальності відділу прикордонної служби "Кельменці".

"Доставку трьох громадян до прикордонної смуги здійснювали з Хмельницької області вантажним мікроавтобусом, який правоохоронці зупинили на околиці одного з прикордонних сіл. З’ясувалося, що пасажири – жителі Хмельницької, Київської та Тернопільської областей", – йдеться у повідомленні.

За нелегальну подорож до Молдови чоловіки сплатили загалом понад 30 тисяч євро.

"Туристам" загрожує штраф, тоді як організатору схеми загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку липня на Буковині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.