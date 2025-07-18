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18 июля 2025, 12:19

На Буковине задержаны трое мужчин, которые заплатили более 30 тысяч евро, за нелегальный выезд в Молдову

18 июля 2025, 12:19
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фото: ГПСУ
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Мужчины ехали в грузовом фургоне и хотели нелегально попасть в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным пограничников, житель Черновицкой области организовал схему по переправке мужчин за границу вне установленных пунктов пропуска. С этой целью он подыскивал желающих избежать мобилизации и обеспечивал им нелегальный маршрут через участок ответственности отдела пограничной службы "Кельменцы".

"Доставку трех граждан в пограничную полосу осуществляли из Хмельницкой области грузовым микроавтобусом, который правоохранители остановили на окраине одного из пограничных сел. Выяснилось, что пассажиры – жители Хмельницкой, Киевской и Тернопольской областей", – говорится в сообщении.

За нелегальное путешествие в Молдову мужчины заплатили более 30 тысяч евро.

"Туристам" грозит штраф, тогда как организатору схемы грозит лишение свободы.

Напомним, в начале июля на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.

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