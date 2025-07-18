фото: ГПСУ

Мужчины ехали в грузовом фургоне и хотели нелегально попасть в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным пограничников, житель Черновицкой области организовал схему по переправке мужчин за границу вне установленных пунктов пропуска. С этой целью он подыскивал желающих избежать мобилизации и обеспечивал им нелегальный маршрут через участок ответственности отдела пограничной службы "Кельменцы".

"Доставку трех граждан в пограничную полосу осуществляли из Хмельницкой области грузовым микроавтобусом, который правоохранители остановили на окраине одного из пограничных сел. Выяснилось, что пассажиры – жители Хмельницкой, Киевской и Тернопольской областей", – говорится в сообщении.

За нелегальное путешествие в Молдову мужчины заплатили более 30 тысяч евро.

"Туристам" грозит штраф, тогда как организатору схемы грозит лишение свободы.

Напомним, в начале июля на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.