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16 липня 2025, 16:10

На Буковині повідомили про підозру 10 посадовцям через розтрату 10 млн грн

16 липня 2025, 16:10
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фото: Чернівецька обласна прокуратура
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Посадовців на Буковині підозрюють у масштабних зловживаннях бюджетом

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Буковині викрили системні зловживання з бюджетними коштами: десятки посадовців з різних громад і установ підозрюються у розтраті державних ресурсів.

Прокуратура Чернівецької області повідомила про підозру десятьом чиновникам – серед них голови сільських рад, керівники комунальних підприємств, працівники місцевої влади та представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Розтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджетуРозтрата бюджету

Згідно з матеріалами слідства, фігуранти кримінальних справ причетні до різних злочинних схем: від фіктивних ремонтів і закупівель за завищеними цінами до неправомірного привласнення землі. Так, посадовець однієї з громад незаконно включив у межі села чужу земельну ділянку й передав її третій особі. Інші чиновники організовували неякісні закупівлі для лікарень та шкіл, а також вносили неправдиві дані до документації. Деякі службовці відповідали за завищену вартість робіт або товарів, що не були виконані чи поставлені в повному обсязі.

Серед найбільш масштабних випадків – розтрата 2,9 мільйона гривень під час ліквідації наслідків стихійного лиха на місцевих автошляхах. Також виявлено збитки на понад 2 мільйони гривень, пов’язані з неправомірним розпорядженням землями колишнім керівником обласного управління Держгеокадастру. Загальна сума встановлених збитків у межах розслідувань сягає майже 10 мільйонів гривень.

Справи перебувають на етапі досудового розслідування. До процесу долучені правоохоронці та антикорупційні органи, зокрема співробітники СБУ, ДБР, БЕБ і Нацполіції. Прокуратура продовжує вживати заходів для повернення збитків до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, у Києві керівницю театру оперети звинувачують у переплаті 500 тис грн за сценічне обладнання.

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