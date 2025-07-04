13 тисяч євро за втечу: на Буковині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Злочинна група діяла протягом тривалого часу на території Чернівецької, Львівської та Волинської областей. Організував схему 40-річний житель Чернівців. До протиправної діяльності також залучив кілька інших осіб.

Правоохоронці з’ясували, що ділки організували незаконний перетин державного кордону для кількох десятків чоловіків призовного віку. За свої послуги вони брали до 13 000 євро з людини.

Нагадаємо, на Буковині затримали трьох жителів Київщини, які намагались втекти до Румунії.