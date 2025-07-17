На Буковині прикордонники затримали контрабандистів із 4000 пачок сигарет

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали контрабандистів, які прямували у бік Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема 16 липня прикордонники відділу "Красноїльськ", за участі поліцейського, виявили групу осіб з великими пакунками, які прямували у бік кордону з Румунією.

У контрабандистів виявили 4 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

"Наразі тривають заходи з встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Буковині водій автобуса намагався незаконно перевезти до Румунії понад 2 тисячі пачок сигарет.