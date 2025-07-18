Под Черновцами мотоциклист врезался во внедорожник: водителя госпитализировали
ДТП произошло 16 июля в селе Диновцы Черновицкого района. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
По данным следствия, мотоцикл Аprilia столкнулся с внедорожником Volkswagen Touаreg. В результате удара мотоциклист получил травмы.
"Медики госпитализировали пострадавшего в больницу для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
За рулем двухколесного находился 38-летний житель Диновцев. Автомобилем управлял 47-летний житель Черновцов. В настоящее время продолжаются следственные действия
Напомним, на днях на Буковине автомобиль Renault Duster насмерть сбил пешехода. Водитель сбежал с места ДТП.
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