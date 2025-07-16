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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику одного зі структурних підрозділів місцевої військової адміністрації у розтраті понад 2,8 мільйона гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2020 році посадовець відповідав за реалізацію проєктів з ліквідації наслідків повені в регіоні. Зокрема, йдеться про аварійно-відновлювальні роботи на двох ділянках доріг у Дністровському районі.

З державною установою було укладено договори з приватною компанією на проведення капітального ремонту. Однак після отримання авансових платежів представник підрядника не виконав повністю заплановані роботи, а також подав документи з недостовірною інформацією та завищеними обсягами. Керівник установи, незважаючи на це, підписав акти приймання робіт, підтверджуючи їх виконання.

Таким чином у листопаді-грудні 2020 року на рахунок комерційної структури було безпідставно перераховано понад 2,8 мільйона гривень з державного бюджету. На цей час посадовцю офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 320 тисяч гривень. Досудове розслідування триває, слідчі перевіряють можливу причетність інших осіб до цього кримінального провадження.

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