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16 июля 2025, 20:21

На Буковине чиновника подозревают в растрате 2,8 млн грн на ремонте дорог после наводнения

16 июля 2025, 20:21
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Фото: БЭБ
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Чиновник военной администрации подозревается в растрате бюджетных средств, выделенных на восстановление дорог после наводнения

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю одного из структурных подразделений местной военной администрации в растрате более 2,8 миллиона гривен бюджетных средств. По данным следствия, в 2020 году чиновник отвечал за реализацию проектов по ликвидации последствий наводнения в регионе. В частности, речь идет об аварийно-восстановительных работах на двух участках дорог в Днестровском районе.

С государственным учреждением были заключены договоры с частной компанией на проведение капитального ремонта. Однако после получения авансовых платежей представитель подрядчика не выполнил полностью запланированные работы, а также подал документы с недостоверной информацией и завышенными объемами. Руководитель учреждения, несмотря на это, подписал акты приемки работ, подтверждая их выполнение.

Таким образом в ноябре-декабре 2020 года на счет коммерческой структуры было безосновательно перечислено более 2,8 миллиона гривен из государственного бюджета. В настоящее время должностному лицу официально сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 320 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается, следователи проверяют возможную причастность других лиц к этому уголовному производству.

Напомним, завладели миллионами: в Киеве разоблачили масштабную аферу с фиктивной паллиативной помощью.

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