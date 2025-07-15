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15 липня 2025, 17:05

8000 доларів за "переїзд" до Молдови: прикордонники викрили незаконну схему на Буковині

15 липня 2025, 17:05
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону зірвали спробу незаконного перетину державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, місцевий мешканець взявся організувати переправлення трьох осіб до Молдови в обхід пунктів пропуску. Спочатку планувалося довезти чоловіків поближче до кордону, а потім вказати їм подальший маршрут руху до сусідньої країни. Проте, під час руху до наміченої точки, автомобіль з порушниками зупинили військовослужбовці ДПСУ.

Жителі Чернівецької та Дніпропетровської областей за переправлення до Молдови заплатили організатору протиправної схеми по 8000 доларів США.

Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Водночас організатору незаконної оборудки загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку липня у Чернівецькій області викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

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