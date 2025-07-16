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16 июля 2025, 16:10

На Буковине сообщили о подозрении 10 чиновникам из-за растраты 10 млн грн

16 июля 2025, 16:10
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фото: Черновецкая областная прокуратура
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Чиновников на Буковине подозревают в масштабных злоупотреблениях бюджетом

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

На Буковине разоблачили системные злоупотребления с бюджетными средствами: десятки чиновников из разных громад и учреждений подозреваются в растрате государственных ресурсов.

Прокуратура Черновицкой области сообщила о подозрении десяти чиновникам – среди них председатели сельских советов, руководители коммунальных предприятий, работники местной власти и представители территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

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Согласно материалам следствия, фигуранты уголовных дел причастны к разным преступным схемам: от фиктивных ремонтов и закупок по завышенным ценам до неправомерного присвоения земли. Так, должностное лицо одной из громад незаконно включило в пределы села чужой земельный участок и передало его третьему лицу. Другие чиновники организовывали некачественные закупки для больниц и школ, а также вносили неправдивые данные в документацию. Некоторые служащие отвечали за завышенную стоимость работ или товаров, не выполненных или поставленных в полном объеме.

Среди наиболее масштабных случаев – растрата 2,9 миллиона гривен во время ликвидации последствий стихийного бедствия на местных автодорогах. Также выявлены убытки более чем на 2 миллиона гривен, связанные с неправомерным распоряжением землями бывшим руководителем областного управления Госгеокадастра. Общая сумма установленного ущерба в рамках расследований достигает почти 10 миллионов гривен.

Дела находятся на этапе досудебного расследования. В процесс вовлечены правоохранители и антикоррупционные органы, в том числе сотрудники СБУ, ДБР, БЭБ и Нацполиции. Прокуратура продолжает принимать меры по возврату ущерба в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, в Киеве руководителя театра оперетты обвиняют в переплате 500 тыс грн за сценическое оборудование.

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бюджет Буковина растрата ремонт злоупотребление хищение Черновицкая область
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