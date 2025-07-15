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15 июля 2025, 07:10

На Буковине иномарка насмерть сбила пешехода: водитель сбежал с места ДТП

15 июля 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла 13 июля недалеко от села Бузовица Днестровского района. Потерпевший скончался на месте ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным следствия, неустановленный водитель сбил на дороге 35-летнего местного жителя и скрылся с места ДТП.

"В результате аварии буковинец получил многочисленные травмы и погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители оперативно разыскали автомобиль Renault Duster, причастный к совершению ДТП. 31-летний водитель задержан. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель Audi насмерть сбил мужчину и сбежал с места ДТП.

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