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12 липня 2025, 14:15

"Зупинити війну можна лише силою": Зеленський після обстрілів України закликав партнерів до дій

12 липня 2025, 14:15
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Фото: ОП
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Президент України прокоментував російські удари, що стались в ніч на 12 липня. За словами Зеленського, Україні потрібно мати більше ППО

Про це президент написав у своєму блозі, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що в ніч на 12 липня російські окупанти били від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів.

Президент додав, що понад 20 ракет та більшість дронів українські захисники знищили. Однак, на жаль, були "прильоти".

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - каже Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на Буковині внаслідок обстрілу росіян загинули двоє людей. У Чернівцях оголосили день жалоби.

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