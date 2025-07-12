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В Черновицкой ОВА рассказали, кем работали люди, которых убила РФ 12 июля. Это молодой мужчина 43 лет, а также 26-летняя девушка

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Руслана Запаранюка, в результате удара россиян по Черновцам 12 июля погибли два человека. Теперь стало известно, чьи жизнь забрали оккупанты.

Это 43-летний Святослав Лазаренко, работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области. Вторая жертва – это 26-летняя Диана, заведующая одной из черновицких аптек.

Напомним, в ночь на 12 июня россияне атаковали Буковину. Известно о двух погибших, а также четырех раненых — врачи борются за их жизнь. При этом 13 июля в Черновцах объявили днем траура.

Напомним, в ночь на 12 июля россияне направили на Буковину дроны и ракету. В Черновцах объявили день траура.