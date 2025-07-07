На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону

фото: ДПСУ

Собака вивів прикордонників Чернівецького загону до місця знаходження порушників, котрі намагалися сховатися від переслідування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонний патруль зафіксував рух гірською стежкою в бік державного кордону з Румунією трьох чоловіків. Вони взяли з собою все необхідне для походу в гори та одягнули камуфляж, сподіваючись залишитися непоміченими.

Порушників затримали за допомогою службового пса. Як з’ясувалось, усі вони є жителями Дніпропетровської області і прямували до Румунії через гори за електронною картою із заздалегідь прокладеним маршрутом.

Тепер чоловікам загрожує штраф.

Нагадаємо, на початку липня на Буковині затримали трьох жителів Київщини, які намагались втекти до Румунії.