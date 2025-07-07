На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничный патруль зафиксировал движение по горной тропе в сторону государственной границы с Румынией трех мужчин. Они взяли с собой все необходимое для похода в горы и надели камуфляж в надежде остаться незамеченными.

Нарушителей задержали с помощью служебного пса. Как выяснилось, все они являются жителями Днепропетровской области и направлялись в Румынию через горы по электронной карте с предварительно проложенным маршрутом.

Теперь мужчинам грозит штраф.

Напомним, в начале июля на Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию.