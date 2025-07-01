На Буковині викрили схему із ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про незаконне розмитнення авто у Чернівцях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці встановили, що, аби уникнути сплати митних платежів, фігурант надавав митним органам неправдиву інформацію про призначення автомобілів, зокрема він повідомляв, що транспортні засоби призначались для потреб ЗСУ. Після пільгового розмитнення зловмисник продавав авто, або їх окремі деталі.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України - надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади. Йому загрожує штраф.
Нагадаємо, на Буковині викрили схему нелегального ввезення авто нібито для потреб ЗСУ.
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