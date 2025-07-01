На Буковині чотирьох чоловіків затримали за кілька метрів до кордону

фото: ДПСУ

Під час затримання чоловіки намагались втекти і прикордонники зі службовими собаками затримали їх буквально в кількох метрах від кордону з Румунією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Четверо чоловіків для здійснення свого задуму озброїлися електронною картою та обрали один з гірських маршрутів, сподіваючись залишитися непоміченими для охоронців кордону. Однак прикордонний патруль виявив рух порушників", - йдеться у повідомленні.

Порушниками виявилися мешканці Чернівецької, Тернопільської областей та міста Миколаєва віком від 25 до 40 років.

Усім затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали 9 чоловіків, які мали сплатити за похід до Румунії 84 000 євро.