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01 липня 2025, 16:15

На Буковині чотирьох чоловіків затримали за кілька метрів до кордону

01 липня 2025, 16:15
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фото: ДПСУ
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Під час затримання чоловіки намагались втекти і прикордонники зі службовими собаками затримали їх буквально в кількох метрах від кордону з Румунією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Четверо чоловіків для здійснення свого задуму озброїлися електронною картою та обрали один з гірських маршрутів, сподіваючись залишитися непоміченими для охоронців кордону. Однак прикордонний патруль виявив рух порушників", - йдеться у повідомленні.

Порушниками виявилися мешканці Чернівецької, Тернопільської областей та міста Миколаєва віком від 25 до 40 років.

Усім затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали 9 чоловіків, які мали сплатити за похід до Румунії 84 000 євро.

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