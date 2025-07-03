Голова Чернівецької ОВА Запаранюк потрапив у скандал через кадрові торги та залякування ТЦК

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на C4.

За даними журналістів, з аудіозапису можна почути, як один із депутатів фракції "Слуга народу" заявляє, що не хоче голосувати, бо має проблеми з ТЦК та отримує штрафи. У відповідь очільник ОВА Руслан Запаранюк заявляє:

Ти голосуєш так, як потрібно. А то питання ми врегулюємо. Прийди до мене, скажи — і вони тебе трогати не будуть

Також Запаранюк говорить про необхідність "провалити" кадрові питання, знявши їх із порядку денного. За його словами, це — політичні рішення, "які зараз не на часі".

У Чернівецькій ОВА ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, чиновниця Чернівецької ОВА втратила посаду, бо відмовилася сидіти поруч з ветераном.