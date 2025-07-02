На Буковині затримали трьох жителів Київщини, які намагались втекти до Румунії
Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону зупинили чергову групу порушників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Ввечері 1 липня троє чоловіків пішки дісталися до кордону з Румунією, з метою його незаконного перетину. Один з них вже навіть почав долати загороджувальний паркан.
Під час затримання двоє чоловіків вдалися до втечі, але прикордонники наздогнали та затримали їх.
Всі троє порушників – мешканці Київської області 1994, 1998 та 2000 років народження. За скоєне їм загрожує штраф.
Нагадаємо, на Буковині чотирьох чоловіків затримали за кілька метрів до кордону.
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