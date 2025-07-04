13 тысяч евро за побег: на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Преступная группа действовала длительное время на территории Черновицкой, Львовской и Волынской областей. Организовал схему 40-летний Черновцы. К противоправной деятельности также привлекли несколько других лиц.

Правоохранители выяснили, что дельцы организовали незаконное пересечение государственной границы для нескольких десятков мужчин призывного возраста. За свои услуги они брали до 13 000 евро с человека.

Напомним, на Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию.