06:10  04 июля
На Львовщине мужчина натолкнулся на забор и свисал головой вниз
04:25  04 июля
Впервые в Украине: суд официально признал однополые отношения
02:55  04 июля
Пограничники показали, как догнали и уничтожили российский "Град"
UA | RU
UA | RU
04 июля 2025, 10:29

13 тысяч евро за побег: на Буковине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу

04 июля 2025, 10:29
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Оперативники ГПСУ прекратили деятельность канала незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Преступная группа действовала длительное время на территории Черновицкой, Львовской и Волынской областей. Организовал схему 40-летний Черновцы. К противоправной деятельности также привлекли несколько других лиц.

Правоохранители выяснили, что дельцы организовали незаконное пересечение государственной границы для нескольких десятков мужчин призывного возраста. За свои услуги они брали до 13 000 евро с человека.

Напомним, на Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина Черновцы схема побег за границу ГПСУ
Глава Черновицкой ОВА Запаранюк попал в скандал из-за кадровых торгов и запугивания ТЦК
03 июля 2025, 16:51
На Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы
01 июля 2025, 16:15
На Буковине разоблачили схему по ввозу авто под видом помощи для ВСУ
01 июля 2025, 14:29
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Враг атаковал Кривой Рог: есть раненые, вспыхнул пожар
04 июля 2025, 11:44
Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается заканчивать войну и террор
04 июля 2025, 11:32
На Запорожье ВСУ устроили охоту на операторов российских БпЛА
04 июля 2025, 11:30
На Волыни будут судить должностное лицо Госгеокадастра за дерибан заповедных земель
04 июля 2025, 11:19
Заплатили по 1000 долларов: в Одесской области у границы задержали перевозчика с "клиентами"
04 июля 2025, 11:09
Путин послал Трампа: что дальше
04 июля 2025, 11:00
В Херсоне российский дрон атаковал женщину: пострадавшая в больнице
04 июля 2025, 10:57
Пограничники показали, как уничтожают россиян на Северо-Слобожанском направлении
04 июля 2025, 10:55
В Украине компания не уплатила почти 9 млн грн налогов при поставке продуктов питания для Нацгвардии
04 июля 2025, 10:45
В Полтаве наказали мужчину, который "сливал" позиции ТЦК в чате
04 июля 2025, 10:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »