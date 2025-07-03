Глава Черновицкой ОВА Запаранюк попал в скандал из-за кадровых торгов и запугивания ТЦК

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Стало известно, как глава Черновицкого ОВА Запаранюк «сотрудничает» с депутатами облсовета. В сети опубликована аудиозапись разговора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на C4.

По данным журналистов, по аудиозаписи можно услышать, как один из депутатов фракции "Слуга народа" заявляет, что не хочет голосовать, потому что имеет проблемы с ТЦК и получает штрафы. В ответ глава ОВА Руслан Запаранюк заявляет:

Ты голосуешь так, как нужно. А то вопрос мы урегулируем. Приди ко мне, скажи - и они тебя трогать не будут

Также Запаранюк говорит о необходимости "провалить" кадровые вопросы, сняв их с повестки дня. По его словам, это — политические решения, "которые сейчас не ко времени".

В Черновицкой ОВА ситуацию пока не комментируют.

Напомним, чиновница Черновицкой ОВА потеряла должность, потому что отказалась сидеть рядом с ветераном.