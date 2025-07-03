11:41  03 июля
Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор
17:18  03 июля
Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов
16:38  03 июля
В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
UA | RU
UA | RU
03 июля 2025, 16:51

Глава Черновицкой ОВА Запаранюк попал в скандал из-за кадровых торгов и запугивания ТЦК

03 июля 2025, 16:51
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стало известно, как глава Черновицкого ОВА Запаранюк «сотрудничает» с депутатами облсовета. В сети опубликована аудиозапись разговора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на C4.

По данным журналистов, по аудиозаписи можно услышать, как один из депутатов фракции "Слуга народа" заявляет, что не хочет голосовать, потому что имеет проблемы с ТЦК и получает штрафы. В ответ глава ОВА Руслан Запаранюк заявляет:

Ты голосуешь так, как нужно. А то вопрос мы урегулируем. Приди ко мне, скажи - и они тебя трогать не будут

Также Запаранюк говорит о необходимости "провалить" кадровые вопросы, сняв их с повестки дня. По его словам, это — политические решения, "которые сейчас не ко времени".

В Черновицкой ОВА ситуацию пока не комментируют.

Напомним, чиновница Черновицкой ОВА потеряла должность, потому что отказалась сидеть рядом с ветераном.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина скандал Черновицкая область Черновицкая ОГА Запаранюк Руслан Васильевич
На Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию
02 июля 2025, 11:45
На Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы
01 июля 2025, 16:15
На Буковине разоблачили схему по ввозу авто под видом помощи для ВСУ
01 июля 2025, 14:29
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Пограничники предупредили о новых ограничениях в пункте пропуска "Шегини – Медика" на Львовщине
03 июля 2025, 17:42
В Запорожье будут судить группу "черных риелторов", которые присваивали квартиры умерших
03 июля 2025, 17:26
Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов
03 июля 2025, 17:18
В Ровенском районе в результате ДТП погиб мотоциклист
03 июля 2025, 16:42
В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
03 июля 2025, 16:38
Восхваляла окупантов, чтобы переехать в РФ: в Запорожье судили женщину, которая передавала россиянам данные об ВСУ
03 июля 2025, 16:25
Массированный обстрел дронами в Полтаве: 2 погибших, 47 раненых, среди них полицейские
03 июля 2025, 16:03
В Одесской области ликвидировали преступную организацию, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле
03 июля 2025, 15:51
Бывший сельский голова на Днепропетровщине подозревается в растрате более 3 млн грн бюджета
03 июля 2025, 15:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »