Чиновниця Чернівецької ОВА втратила посаду, бо відмовилася сидіти поруч з ветераном

фото: Чернівецька ОВА

Перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк вирішила звільнитися з посади після поширення інформації щодо нібито її небажання поруч перебувати на нараді з ветераном, бо «він їй не рівня».

Про звільнення чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні. Тому прошу Руслана Васильовича вже сьогодні підписати мою заяву", – написала вона.

Атаманюк також попросила вибачення у всіх, "кого могла ненавмисне образити".

У соцмережах з'явилася інформація, що нібито заступниця Чернівецької ОВА Альона Атаманюк на нараді не хотіла сидіти поруч з ветераном, очільником місцевого управління з питань ветеранської політики, бо "він їй не рівня". Згодом сам ветеран Валерій Вівчарюк згодом у соцмережах написав, що "цей факт повністю відповідає дійсності".

Голова ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що підписав заяву про звільнення Альони Атаманюк.



"Підтримка і повага до захисників та захисниць, ветеранів та загиблих воїнів і членів їх сімей – пріоритет у діяльності обласної військової адміністрації! Толерування протилежного неприпустиме", – додав він.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили депутата однієї з громад. Виявилося, що він влаштував схему з перетином кордону військовозобов'язаних чоловіків.