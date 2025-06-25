На Буковині затримали 9 чоловіків, які мали сплатити за похід до Румунії 84 000 євро

фото: ДПСУ

Оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції затримали групу осіб, яка намагалась незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Головний організатор схеми, разом зі своїм помічником домовилися з правопорушниками, що доставлять їх до лінії державного кордону та вкажуть подальший маршрут руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску.

За "незаконний трансфер" дев’ятеро жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей мали сплатити організаторам 84 000 євро.

Тепер горе-туристам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків із Дніпропетровщини, які намагались втекти з України.