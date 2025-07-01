На Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы
Во время задержания мужчины пытались скрыться и пограничники со служебными собаками задержали их буквально в нескольких метрах от границы с Румынией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
"Четверо мужчин для осуществления своего замысла вооружились электронной картой и выбрали один из горных маршрутов в надежде остаться незамеченными для охранников границы. Однако пограничный патруль обнаружил движение нарушителей", – говорится в сообщении.
Нарушителями оказались жители Черновицкой, Тернопольской областей и города Николаева от 25 до 40 лет.
Всем задержанным грозит штраф.
Напомним, на Буковине задержали 9 мужчин, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро.