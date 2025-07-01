На Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы

фото: ГПСУ

Во время задержания мужчины пытались скрыться и пограничники со служебными собаками задержали их буквально в нескольких метрах от границы с Румынией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Четверо мужчин для осуществления своего замысла вооружились электронной картой и выбрали один из горных маршрутов в надежде остаться незамеченными для охранников границы. Однако пограничный патруль обнаружил движение нарушителей", – говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Черновицкой, Тернопольской областей и города Николаева от 25 до 40 лет.

Всем задержанным грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержали 9 мужчин, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро.