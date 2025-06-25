09:05  25 червня
У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину
07:39  25 червня
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
06:10  25 червня
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 11:23

На Буковині правоохоронці припинили діяльність нелегальної АЗС

25 червня 2025, 11:23
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність незаконної автозаправної станції облаштованої мешканцем одного з прикордонних сіл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що чоловік зберігав та продавав пально-мастильні матеріали невідомого походження без відповідних ліцензій. Для здійснення незаконної діяльності він придбав пристрій для розливу пального, спеціальні ємності та інше обладнання. Реалізація відбувалася виключно за готівку, без жодного документального відображення у податковій звітності.

Правоохоронці вилучили близько 2 тонн фальсифікованих бензину та дизпалива, чорнові записи, мобільний телефон та готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності. Окрім того, вилучено обладнання для розливу та зберігання пального.

Нагадаємо, на Буковині на АЗС продавали неякісне пальне.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина Чернівецька область АЗС паливо БЕБ
На Буковині затримали трьох чоловіків, які мали заплатити по $10 тисяч за "безпечний маршрут" до Румунії
25 червня 2025, 09:59
На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер
23 червня 2025, 05:05
На Буковині чоловік виготовляв і продавав підроблені посвідчення водія
18 червня 2025, 12:22
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Донеччині підрозділ "Фенікс" вполював російський комплекс РЕБ "Житель"
25 червня 2025, 13:05
На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через ботулізм
25 червня 2025, 12:47
На Тернопільщині старосту села побили і вивезли на цвинтар
25 червня 2025, 12:24
"Шахеди" атакували Харків: з'явилися фото з місця удару
25 червня 2025, 12:18
На Тернопільщині жінка втратила 100 000 гривень, довірившись псевдопрацівниці СБУ
25 червня 2025, 12:11
На Херсонщині окупанти вбили чоловіка, який їхав на велосипеді
25 червня 2025, 12:10
Замість арешту – застава: прокуратура просить 120 мільйонів для Чернишова
25 червня 2025, 11:48
Стало відомо, чому гинуть хвойні дерева на Харківщині
25 червня 2025, 11:44
У Харкові 19-річна агентка РФ передала військовим замінований скутер
25 червня 2025, 11:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »