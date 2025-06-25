На Буковині правоохоронці припинили діяльність нелегальної АЗС

фото: Бюро економічної безпеки

У Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність незаконної автозаправної станції облаштованої мешканцем одного з прикордонних сіл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що чоловік зберігав та продавав пально-мастильні матеріали невідомого походження без відповідних ліцензій. Для здійснення незаконної діяльності він придбав пристрій для розливу пального, спеціальні ємності та інше обладнання. Реалізація відбувалася виключно за готівку, без жодного документального відображення у податковій звітності.

Правоохоронці вилучили близько 2 тонн фальсифікованих бензину та дизпалива, чорнові записи, мобільний телефон та готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності. Окрім того, вилучено обладнання для розливу та зберігання пального.

Нагадаємо, на Буковині на АЗС продавали неякісне пальне.