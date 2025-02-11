На Буковині викрили схему нелегального ввезення авто нібито для потреб ЗСУ

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У Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Фігуранти підробляли листи-прохання від імені благодійних організацій, в яких вказували потребу в автівках для ЗСУ. Таким чином ділки уникали сплати мита та податків при імпорті авто. Потім машини продавали за готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 5 автівок, оформлених на благодійні організації, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть волонтерів за продаж автомобілів для військових.