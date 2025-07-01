На Буковине разоблачили схему по ввозу авто под видом помощи для ВСУ

фото: Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности направило в суд дело о незаконном растаможивании авто в Черновцах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что во избежание уплаты таможенных платежей фигурант предоставлял таможенным органам ложную информацию о назначении автомобилей, в частности он сообщал, что транспортные средства предназначались для нужд ВСУ. После льготного растаможивания злоумышленник продавал авто или их отдельные детали.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти. Ему грозит штраф.

Напомним, на Буковине разоблачили схему нелегального ввоза авто якобы для нужд ВСУ.