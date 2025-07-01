На Буковине разоблачили схему по ввозу авто под видом помощи для ВСУ
Бюро экономической безопасности направило в суд дело о незаконном растаможивании авто в Черновцах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили, что во избежание уплаты таможенных платежей фигурант предоставлял таможенным органам ложную информацию о назначении автомобилей, в частности он сообщал, что транспортные средства предназначались для нужд ВСУ. После льготного растаможивания злоумышленник продавал авто или их отдельные детали.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти. Ему грозит штраф.
Напомним, на Буковине разоблачили схему нелегального ввоза авто якобы для нужд ВСУ.
На Буковине под колесами локомотива погиб мужчинаВсе новости »
01 июля 2025, 06:45В Черновцах грузовик насмерть сбил электровелосипедиста
01 июля 2025, 01:35На Буковине задержали 9 человек, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро
25 июня 2025, 15:09
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
В Дии можно будет пожаловаться на госслужащих
01 июля 2025, 14:59В Днепре судили мужчину и женщину, которые помогали организовать теракт
01 июля 2025, 14:45В Днепре разоблачили банду наркоторговцев с прибылью 7 млн грн в месяц
01 июля 2025, 14:40Морпех, которому приписывали легендарную фразу про российский корабль, уволился из ВСУ
01 июля 2025, 14:26В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который под видом водителей переправлял мужчин за границу
01 июля 2025, 14:19Киевлянина подозревают в организации незаконного выезда призывников в Молдову за $14 тыс.
01 июля 2025, 14:16В Харьковской области будут судить чиновников общины, которые присвоили почти 20 млн грн на ремонте дорог
01 июля 2025, 14:10Передавал данные об ВСУ: в Одессе мужчина был осужден после того, как он сам опубликовал в YouTube свое преступление
01 июля 2025, 14:05Фейковая инвалидность чиновников: сколько решений МСЭК уже отменено
01 июля 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны