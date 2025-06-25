На Буковині затримали трьох чоловіків, які мали заплатити по $10 тисяч за "безпечний маршрут" до Румунії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Щоб швидко та комфортно дістатися до кордону, чоловіки найняли два автомобілі.

Обидва транспортні засоби були затримані на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Мамалига", поблизу українсько-румунського кордону.

Прикордонники з’ясували, що жителі Дніпропетровської, Київської та Волинської областей мали заплатити організатору по 10 000 доларів США за "безпечний маршрут" до Румунії.

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу та склали протоколи за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох чоловіків із Дніпропетровщини, які намагались втекти з України.