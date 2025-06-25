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25 июня 2025, 15:09

На Буковине задержали 9 человек, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро

25 июня 2025, 15:09
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фото: ГПСУ
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Оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями Нацполиции задержали группу лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Главный организатор схемы вместе со своим помощником договорились с правонарушителями, которые доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.

За "незаконный трансфер" девять жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей должны были оплатить организаторам 84 000 евро.

Теперь горе-туристам грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины.

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