На Буковине задержали 9 человек, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Главный организатор схемы вместе со своим помощником договорились с правонарушителями, которые доставят их к линии государственной границы и укажут дальнейший маршрут движения из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска.

За "незаконный трансфер" девять жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей должны были оплатить организаторам 84 000 евро.

Теперь горе-туристам грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины.