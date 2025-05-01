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01 травня 2025, 02:53

На Буковині на АЗС продавали неякісне пальне

01 травня 2025, 02:53
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фото: БЕБ
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У Чернівецькій області оголосили підозру місцевому підприємцю, який продавав незаконно виготовлені пально-мастильні матеріали на АЗС

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Власник АЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. До складу такого пального входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки. Отриману суміш ділок реалізовував на підконтрольній йому АЗС під виглядом бензину марки А-92 та А-95.

Під час обшуку на заправці правоохоронці вилучили понад 15 тисяч літрів контрафактного бензину орієнтовною вартістю майже мільйон гривень.

Фігуранту справи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУкраїни (незаконний збут підакцизних товарів). Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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