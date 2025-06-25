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25 июня 2025, 11:23

На Буковине правоохранители прекратили деятельность нелегальной АЗС

25 июня 2025, 11:23
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фото: Бюро экономической безопасности
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В Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции, обустроенной жителем одного из пограничных сел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что мужчина хранил и продавал горюче-смазочные материалы неизвестного происхождения без соответствующих лицензий. Для осуществления незаконной деятельности он приобрел устройство для разлива горючего, специальные емкости и другое оборудование.

Правоохранители изъяли около 2 тонн фальсифицированного бензина и дизтоплива, черновые записи, мобильный телефон и наличные денежные средства, полученные от незаконной деятельности. Кроме того, изъято оборудование для разлива и хранения горючего.

Напомним, на Буковине на АЗС продавали некачественное топливо.

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