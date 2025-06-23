На Буковине в поле опрокинулся трактор: водитель скончался
Трагический случай произошел в субботу, 21 июня, в селе Турятка Черновицкого района. Тракторист погиб на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле перевернулся трактор. Местные жители самостоятельно деблокировали из-под транспортного средства тело мужчины 1964 года рождения.
"Чрезвычайники транспортировали тело погибшего в карету скорой медицинской помощи для установления причин смерти", ― говорится в сообщении.
Напомним, 15 июня в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист, катавшийся без прав и шлема.
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