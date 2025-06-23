На Буковине в поле опрокинулся трактор: водитель скончался

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Трагический случай произошел в субботу, 21 июня, в селе Турятка Черновицкого района. Тракторист погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле перевернулся трактор. Местные жители самостоятельно деблокировали из-под транспортного средства тело мужчины 1964 года рождения.

"Чрезвычайники транспортировали тело погибшего в карету скорой медицинской помощи для установления причин смерти", ― говорится в сообщении.