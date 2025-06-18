У Чернівцях чоловік впав у каналізаційну яму
Нещасний випадок стався 16 червня у Чернівцях. Надзвичайники визволили потерпілого, який впав у відкриту каналізаційну яму
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
"Чоловік, 1960 року народження, не помітивши відгороджень з власної необережності впав у яму з водою", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою драбини підняли потерпілого на поверхню. Від надання медичної допомоги він відмовився.
Нагадаємо, раніше в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.
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