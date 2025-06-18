фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Нещасний випадок стався 16 червня у Чернівцях. Надзвичайники визволили потерпілого, який впав у відкриту каналізаційну яму

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

"Чоловік, 1960 року народження, не помітивши відгороджень з власної необережності впав у яму з водою", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою драбини підняли потерпілого на поверхню. Від надання медичної допомоги він відмовився.

Нагадаємо, раніше в каналізаційному колодязі у Чернівцях знайшли тіло чоловіка.