В Черновцах мужчина упал в канализационную яму
Несчастный случай произошел 16 июня в Черновцах. Чрезвычайники освободили пострадавшего, упавшего в открытую канализационную яму
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
"Мужчина, 1960 года рождения, не заметив отграждений по собственной неосторожности упал в яму с водой", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью стремянки подняли пострадавшего на поверхность. От оказания медицинской помощи он отказался.
Напомним, ранее в канализационном колодце в Черновцах обнаружили тело мужчины.
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