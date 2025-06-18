фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Несчастный случай произошел 16 июня в Черновцах. Чрезвычайники освободили пострадавшего, упавшего в открытую канализационную яму

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

"Мужчина, 1960 года рождения, не заметив отграждений по собственной неосторожности упал в яму с водой", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью стремянки подняли пострадавшего на поверхность. От оказания медицинской помощи он отказался.

Напомним, ранее в канализационном колодце в Черновцах обнаружили тело мужчины.