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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Regionews.

В Черновицкой области апелляционный суд рассмотрел дело убийства 40-летнего мужчины. В мае 2022 года в лесополосе вблизи села Молодея Черновицкого района был найден автомобиль, в котором находилось тело 40-летнего мужчины. Выяснилось, что к убийству причастны трое мужчин.

Организатором был 51-летний предприниматель, который задолжал погибшему 20 тысяч долларов. Для того чтобы не возвращать долг, он решил убить человека. В свой план он привлек знакомых (24-летнего и 38-летнего черновчан, ранее неоднократно судимых).

Потерпевшему было предложено встретиться на территории фермерского хозяйства. Когда он зашел в складское помещение, злоумышленники начали наносить ему многочисленные удары по телу, конечностям и голове. Человек пытался обороняться и убежать, но его догнали. Потерпевший получил тяжелые травмы, от которых скончался. Как показала экспертиза, он получил не менее 26 ударов тупыми предметами.

После убийства злоумышленники украли у потерпевшего 11 200 гривен, ключи от автомобиля. Тело погрузили в салон автомобиля, вывезли в лесополосу и покинули. Похищенные вещи впоследствии выбросили в другой деревне, где их нашел местный житель.

Апелляционный суд решил не изменять приговор злоумышленников. Их приговорили к наказанию в виде 14 и 15 лет лишения с конфискацией всего принадлежащего им имущества, кроме жилья.

Напомним, ранее во Львовской области задержали мужчину, который жестоко избил одного товарища и убил другого. Также во время задержания злоумышленник ранил ножом сотрудника КОРД. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.