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17 июня 2025, 19:27

Ветеран штурмовой бригады "Лють" занял новую должность в полиции Буковины

17 июня 2025, 19:27
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фото: Национальная полиция Украины
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Бывший боец Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Михаил Иванович получил новое назначение

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Теперь он работает помощником руководителя полиции Буковины по вопросам, касающимся ветеранов. В новой должности Михаил будет заниматься вопросами адаптации и социальной поддержки бывших военнослужащих, а также будет способствовать их реинтеграции после службы.

Во время полномасштабного вторжения Михаил защищал Украину на Донецком направлении. Один из боевых выходов закончился для него тяжелым ранением. Минно-взрывная травма привела к ампутации ноги. После лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, он получил современный протез в США.

Вернувшись в активную жизнь, Михаил не оставил службу. Он продолжил помогать, работая оператором линии "102". Теперь, обладая личным опытом как на фронте, так и в тылу, он стал на защиту прав и интересов своих собратьев уже в новом статусе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подал в Раду кандидатуру нового генпрокурора.

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