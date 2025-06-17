фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Теперь он работает помощником руководителя полиции Буковины по вопросам, касающимся ветеранов. В новой должности Михаил будет заниматься вопросами адаптации и социальной поддержки бывших военнослужащих, а также будет способствовать их реинтеграции после службы.

Во время полномасштабного вторжения Михаил защищал Украину на Донецком направлении. Один из боевых выходов закончился для него тяжелым ранением. Минно-взрывная травма привела к ампутации ноги. После лечения и реабилитации, в том числе за рубежом, он получил современный протез в США.

Вернувшись в активную жизнь, Михаил не оставил службу. Он продолжил помогать, работая оператором линии "102". Теперь, обладая личным опытом как на фронте, так и в тылу, он стал на защиту прав и интересов своих собратьев уже в новом статусе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подал в Раду кандидатуру нового генпрокурора.