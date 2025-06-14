фото: ГПСУ

На границе с Румынией в микроавтобусе обнаружили беспилотники более чем на 4 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Вечером 13 июня в пункте пропуска "Дяковцы" пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу беспилотных авиационных комплексов и комплектующих к ним.

При осмотре багажного отделения микроавтобуса марки Мерседес были обнаружены 9 беспилотников и многочисленные комплектующие к ним, расфасованные в коробки в разобранном виде. Груз не был задекларирован в установленном порядке.

"По предварительной оценке, стоимость изъятых дронов и комплектующих составляет более 4 миллионов гривен.

Напомним, на Буковине пограничники обнаружили у иностранца поддельные документы.