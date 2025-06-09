На Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з військовослужбовцями Національної гвардії затримали «незаконних туристів»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На гірській ділянці відділу Фальків прикордонники за допомогою БПЛА виявив рух в бік кордону з Румунією двох осіб. Оператор дрона точно вивів охоронців кордону до місця знаходження порушників, де вони і були затримані.

Затримані виявились жителями Івано-Франківської та Харківської областей. Чоловіки прямували до держрубежу з відповідним екіпіруванням за заздалегідь прокладеним маршрутом.

Тепер чоловікам доведеться сплатити штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили контрабандистів із сигаретами на півмільйона гривень.