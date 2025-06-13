На Буковине пограничники обнаружили у иностранца поддельные документы

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Мамалыга» пограничники разоблачили попытку пересечения государственной границы с использованием фальшивого документа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Отмечается, что в пункт пропуска на выезд из Украины в Республику Молдова прибыл 57-летний гражданин Сирийской Арабской Республики. В ходе проверки паспортных документов иностранец сообщил о потере личных документов и предоставил для идентификации свидетельство на возвращение, выданное дипломатическим учреждением своей страны.

В ходе проверки пограничники установили, что предъявленный документ имеет признаки подделки.

Правонарушитель был передан сотрудникам полиции.

Напомним, в Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника.