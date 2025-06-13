У Чернівцях горів навчальний заклад: постраждали підлітки

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Задимлення виникло на третьому поверсі в одному з класів навчального корпусу. Рятувальники евакуювали 15 осіб та ліквідували загорання.

Внаслідок пожежі травмувалися двоє підлітків 2007 та 2008 років народження. Потерпілі надихались продуктами горіння.

"Рятувальники передали їх медикам для надання медичної допомоги та подальшої госпіталізації", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.