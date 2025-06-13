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13 червня 2025, 02:05

У Чернівцях горів навчальний заклад: постраждали підлітки

13 червня 2025, 02:05
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фото: ДСНС України у Чернівецькій області
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Пожежа сталася 12 червня в одному із профільних навчальних закладів Чернівців. Травми дістали двоє підлітків

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Задимлення виникло на третьому поверсі в одному з класів навчального корпусу. Рятувальники евакуювали 15 осіб та ліквідували загорання.

Внаслідок пожежі травмувалися двоє підлітків 2007 та 2008 років народження. Потерпілі надихались продуктами горіння.

"Рятувальники передали їх медикам для надання медичної допомоги та подальшої госпіталізації", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, в Одесі з палаючого будинку врятували жінку. Ще п’ятьом мешканцям бійці ДСНС допомогли евакуюватися.

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Чернівці пожежа навчальні заклади рятувальники вогонь ДСНС
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