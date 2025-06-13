В Черновцах горело учебное заведение: пострадали подростки

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Пожар произошел 12 июня в одном из профильных учебных заведений Черновцов. Травмы получили двое подростков

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Задымление возникло на третьем этаже в одном из классов учебного корпуса. Спасатели эвакуировали 15 человек и ликвидировали возгорание.

В результате пожара травмировались двое подростков 2007 и 2008 годов рождения. Пострадавшие надышались продуктами горения.

"Спасатели передали их медикам для оказания медицинской помощи и последующей госпитализации", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.