В Черновцах горело учебное заведение: пострадали подростки
Пожар произошел 12 июня в одном из профильных учебных заведений Черновцов. Травмы получили двое подростков
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Задымление возникло на третьем этаже в одном из классов учебного корпуса. Спасатели эвакуировали 15 человек и ликвидировали возгорание.
В результате пожара травмировались двое подростков 2007 и 2008 годов рождения. Пострадавшие надышались продуктами горения.
"Спасатели передали их медикам для оказания медицинской помощи и последующей госпитализации", - говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Напомним, в Одессе из горящего дома спасли женщину. Еще пяти жителям бойцы ГСЧС помогли эвакуироваться.
В Киевской области во время пожара погибла женщинаВсе новости »
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