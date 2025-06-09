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09 июня 2025, 14:42

На Буковине пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию

09 июня 2025, 14:42
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фото: ГПСУ
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Пограничники Черновицкого отряда во взаимодействии с военнослужащими Национальной гвардии задержали "незаконных туристов"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

На горном участке отдела Фалькив пограничники с помощью БПЛА обнаружил движение в сторону границы с Румынией двух человек. Оператор дрона точно вывел охранников границы к месту нахождения нарушителей, где они и были задержаны.

Задержанные оказались жителями Ивано-Франковской и Харьковской областей. Мужчины направлялись в госграницу с соответствующей экипировкой по заранее проложенному маршруту.

Теперь мужчинам придется заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, на Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен.

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