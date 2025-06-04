На Буковині водій автобуса намагався незаконно перевезти до Румунії понад 2 тис. пачок сигарет

фото: ДПСУ

У ні на 4 червня прикордонники Чернівецького загону припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Красноїльськ»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Спільна оглядова група прикордонників та митників виявила сховок із сигаретами, обладнаний у конструктивних особливостях пасажирського автобуса марки Фольксваген", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, 70-річний громадянин України намагався незаконно перевезти до Румунії 2130 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 260 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники виявили контрабандистів із сигаретами на півмільйона гривень.