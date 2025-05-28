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28 травня 2025, 12:59

На Буковині прикордонники виявили контрабандистів із сигаретами на півмільйона гривень

28 травня 2025, 12:59
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фото: ДПСУ
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У Чернівецькій області прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями, під час реалізації оперативної інформації про протиправну діяльність на ділянці відділу Красноїльськ, прикордонники зафіксували рух в бік державного кордону з Румунією групи осіб з великими пакунками.

Під час затримання, аби уникнути відповідальності, порушники кинули пакунки та намагались втекти.

В результаті огляду пакунків прикордонники виявили 5 тисяч пачок сигарет на загальну суму близько 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох братів, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон за 6000 євро.

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