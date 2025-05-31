15:45  31 травня
На Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
17:00  31 травня
Сили оборони уразили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
UA | RU
UA | RU
31 травня 2025, 18:00

На Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер: деталі трагедії

31 травня 2025, 18:00
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Чернівецькій області
Читайте также
на русском языке

Черговий трагічний випадок трапився 30 травня в селі Стрілецький Кут Чернівецького району. Надзвичайники дістали тіло загиблого з криниці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що 47-річний чоловік спустився в сусідський колодязь для проведення господарських робіт. Згодом щось сталося і потерпілому знадобилася допомога. Місцеві жителі викликали на місце події рятувальників.

"За допомогою спорядження надзвичайники підняли тіло на поверхню, на жаль, вже без ознак життя та передали правоохоронцям для встановлення причин смерті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в селі Ломачинці, що на Буковині, у колодязі виявили тіло чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть Буковина рятувальники ДСНС трагедія криниця
На Полтавщині в ставку знайшли тіло людини
30 травня 2025, 19:45
Під Вінницею чоловік впав у 10-метровий колодязь і дивом вижив
30 травня 2025, 06:40
На Буковині у Дністрі виявили тіло чоловіка
29 травня 2025, 01:35
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Під Вовчанськом окупанти штурмували українські позиції на мотоциклах: кадри знищення
31 травня 2025, 19:00
Сили оборони уразили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"
31 травня 2025, 17:00
Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харкова та області
31 травня 2025, 16:20
На Сумщині ще з 11 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
31 травня 2025, 15:45
Заступник ОП Татаров намагався отримати доступ до телефонів Портнова, якого вбили в Іспанії
31 травня 2025, 15:00
Ворог значно активізувався та наступає на Запорізькому напрямку, — Сирський
31 травня 2025, 14:25
Окупанти атакували Оріхів: поранений мирний житель
31 травня 2025, 13:55
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
31 травня 2025, 13:15
Жителів Полтавщини попередили про вибухи та стрілянину
31 травня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »