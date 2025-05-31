На Буковині чоловік спустився в сусідський колодязь і помер: деталі трагедії
Черговий трагічний випадок трапився 30 травня в селі Стрілецький Кут Чернівецького району. Надзвичайники дістали тіло загиблого з криниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що 47-річний чоловік спустився в сусідський колодязь для проведення господарських робіт. Згодом щось сталося і потерпілому знадобилася допомога. Місцеві жителі викликали на місце події рятувальників.
"За допомогою спорядження надзвичайники підняли тіло на поверхню, на жаль, вже без ознак життя та передали правоохоронцям для встановлення причин смерті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в селі Ломачинці, що на Буковині, у колодязі виявили тіло чоловіка.
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