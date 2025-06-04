На Буковине водитель автобуса пытался незаконно перевезти в Румынию более 2 тысяч. пачек сигарет

фото: ГПСУ

В ноябре 4 июня пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения табачных изделий в международном автомобильном пункте пропуска «Красноильск»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Совместная обзорная группа пограничников и таможенников обнаружила тайник с сигаретами, оборудованный в конструктивных особенностях пассажирского автобуса марки Volkswagen", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, 70-летний гражданин Украины пытался незаконно перевезти в Румынию 2130 пачек сигарет разных марок на общую сумму более 260 тысяч гривен.

Напомним, на Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен.