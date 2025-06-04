На Буковине водитель автобуса пытался незаконно перевезти в Румынию более 2 тысяч. пачек сигарет
В ноябре 4 июня пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконного перемещения табачных изделий в международном автомобильном пункте пропуска «Красноильск»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Совместная обзорная группа пограничников и таможенников обнаружила тайник с сигаретами, оборудованный в конструктивных особенностях пассажирского автобуса марки Volkswagen", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, 70-летний гражданин Украины пытался незаконно перевезти в Румынию 2130 пачек сигарет разных марок на общую сумму более 260 тысяч гривен.
Напомним, на Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен.
Пограничники Украины и Польши обсудили результаты и перспективы сотрудничестваВсе новости »
02 июня 2025, 19:52На Буковине мужчина спустился в соседский колодец и скончался: детали трагедии
31 мая 2025, 18:00На Буковине в Днестре обнаружили тело мужчины
29 мая 2025, 01:35
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен
04 июня 2025, 11:28Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
04 июня 2025, 11:12В Житомирской области руководители исправительного центра и колонии требовали деньги из заключенных за условно-досрочное освобождение
04 июня 2025, 11:10В Киеве мужчина попытался убежать от ТЦК через окно автобуса
04 июня 2025, 10:58Оккупанты запустили по Украине почти сотню дронов: сколько сбило ПВО
04 июня 2025, 10:25Кадровые перестановки в ВСУ: что известно
04 июня 2025, 10:08Армия РФ продолжает террор Харьковщины: двое погибших, пятеро раненых
04 июня 2025, 09:42Враг атаковал Одессу дронами: есть раненый, повреждено жилье
04 июня 2025, 09:12Синоптики предупреждают о риске пожаров: список областей
04 июня 2025, 09:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »